Nová moderátorka Športových novín Kristiníková pôsobila v Markíze ako redaktorka športu od roku 2020. V novej úlohe sa podľa svojich slov cíti výborne a vníma to ako obrovskú výzvu. Čo sa však dialo pred jej úplne prvým vysielaním? „Keby ste vedeli, koľko pocitov vo mne vírilo! Tešila som sa, ale zároveň som mala rešpekt, bol tam aj strach, ale v dobrom zmysle slova. No dúfam, že to dopadlo celkom fajn,“ opísala exkolegom v Teleráne.

Kristiníková sa bude v Športových novinách striedať s Jankou Hospodárovou a Petrom Varinským. Zdroj: tv markíza

Bol šport vždy jej sen? „Bol. Do Telerána som prišla 10 rokov naspäť a prišla som na dvojtýždňovú stáž a pozrite sa, ako to dopadlo,“ spomínala so smiechom. „V Teleráne som bola asi 7 rokov, skúšala som dopravný servis, ‚celoránku‘ a potom konečne prišlo to, na čo som dlhé roky čakala. Prišla príležitosť prestúpiť do športu,“ dodala Klaudia.



Prečítajte si tiež: