Víťazka SuperStar Barbora Piešová (20) niektorým ľuďom nesadla a mnohí jej to dávajú najavo. Medzi takými sú prevažne malé deti, ktoré jej píšu vulgárne nadávky.

Piešová sa snaží byť v pravidelnom kontakte s fanúšikmi cez sociálne siete, kde sa nedávno zverila s tým, aké vulgarizmy jej chodia. „Namyslená p**a, nič viac,“prišla speváčke správa od maloletej dievčiny. „Nesťažujem sa ani nič, len vám dospelým ukazujem, ako to dopadne, keď dáte svojim deťom telefón do ruky a všetko im dovolíte,“okomentovala to zhrozená Piešová.

„Neberiem si to osobne, chcem vám len povedať, že to dievča, ktoré mi napísalo, má iba 11 rokov. Bežne mi chodia takéto správy. Ja som v 10 rokoch takéto veci nerobila, tie deti nemajú žiadny rešpekt. Rodičia, dávajte na nich pozor,“ dodala Barbora.