Novák bude hodnotiť jedlá reštaurácií po celom Slovensku, no jeho jasným cieľom je vždy pomôcť k lepšiemu. Ako prvá mu príde pod ruky jedna talianska v Šamoríne, ktorá má však od talianskych jedál poriadne ďaleko. „Vedel som, že prídem do podnikov, ktoré budú zlé, ale toto, že uvidím, to je extrém,” zahlási neraz Martin. „35 druhov pízz, to som ešte nevidel! 136 jedál na jedálnom lístku? Snehulienkin sen – no mňa d*bne,“ konštatuje, keď si prezrie ponuku jedál.

MARTIN sľubuje, že pôjde o šou plnú pomoci a šťastných koncov. Zdroj: TV MARKÍZA

Martin si objedná bruschettu, ktorú vypľuje do servítky. Nedala sa zjesť pre presolené paradajky. „Sneuhulienkin sen? Kuracie mäso so smotanovou omáčkou, zemiakmi... Toto do reštaurácie a už vôbec nie talianskej nepatrí, toto je skôr tak Snehulienkina nočná mora,” zháči sa nad ďalším jedlom, ktoré opäť skončí vypľuté v servítke. Novák sa v ďalšej reštaurácii stretne aj s opitým zamestnancom, ktorý prišiel do služby a nafúkal 1,5 promile. No a ako to dopadne v reštaurácii v Šamoríne, uvidia diváci dnes o 20.30 hod. na Markíze.