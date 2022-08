Alena Lehotská, 62 rokov

Rozvedená, 2 dospelé deti

Mesto: Detva

Bývalá zubná technička a trénerka gymnastiky

Alena Lehotská zo šou Láska na chate. Zdroj: tv joj

Za najväčší životný úspech považuje svoje deti a za najväčšie sklamanie rozvod a rozpad rodiny. Alena je veselá extrovertná pani v rokoch, ktorá stále dúfa, že nájde niekoho, s kým jej bude dobre. „Chcem budúceho priateľa vidieť naživo, zoznamky sú plné falošných profilov. Nemusí to byť žiadny model, hlavne, že bude mať zuby, bude dobrý poslucháč, vlastný názor, humor sebe vlastný a chuť žiť. Cestovanie a chalupárčenie uvítam. V mojom veku sa ťažko hľadá aktívny a rozhľadený muž, ktorý by ešte rád čelil výzvam. Hypochondrických dôchodcov je dosť, mňa nuda zabíja!“ Znie to naozaj ako výzva, čo poviete?



Ingrid Rafajová, 53 rokov

Mesto: Hronec

Žeriavnička

Ingrid Rafajová zo šou Láska na chate. Zdroj: tv joj

Z jedenásťročného manželstva má dnes už dospelú dcéru, ktorú považuje za najväčší životný úspech. Je vraj úprimná, čo na srdci, to na jazyku, veselá, ale niekedy konfliktná a výbušná. Má rada veci po svojom. V šou by chcela spoznať nových ľudí a zabaviť sa, pretože vek pre ňu nie je žiadny limit. Budúci partner by mal mať tmavé vlasy, športovú postavu a chlpatú hruď. Zároveň by si mal stáť za slovom a byť úprimný.



​Renáta Vazovanová, 51 rokov

Rozvedená, dospelá dcéra

Mesto: Trenčín

Čašníčka

​Renáta Vazovanová zo šou Láska na chate. Zdroj: TV JOJ

Rozviedla sa po pätnástich rokoch manželstva. Jej ďalší vzťah trval sedem rokov. V lete pracuje ako čašníčka v Taliansku. Stále verí, že nájde dobrého partnera na prechádzky v prírode a aj na večeru pri sviečkach. Rada varí, preferuje zdravý životný štýl.



