Nová moderátorka Telerána Lucia Hlaváčková nedávno po siedmich rokoch skončila v redakcii spravodajstva, kde ako 22-ročná začínala kariéru. „Je pravda, že som si chcela vyskúšať aj inú polohu ako spravodajstvo, tam som bola už sedem rokov. Bola som tam akoby doma. V Teleráne som poznala ľudí, takže môj začiatok nebol taký ťažký, ako by to možno niekto povedal z externého prostredia. Ale aj tak mám pred tým rešpekt, zároveň sa z toho teším. Verím, že to bude lepšie a lepšie,“ prezradila nám Hlaváčková.

Do Markízy nastúpila Lucia ako 22-ročná. Zdroj: Instagram L.H.

„Vždy som si chcela vyskúšať uvoľnenejší štýl a lákala ma aj taká tá veselšia struna. Spravodajstvo má určité hranice,“ povedala. A ako vidí jej novú kariéru slávny dedko Oldo Hlaváček? „Nevníma to nejako extra. Dedko je taký, že sa ma opýtal, čo tam vlastne robím. Teleráno veľmi nepozerá, ani neviem, či ma tam vôbec už videl. Ale on je naučený, keď mali do noci predstavenia, tak chodil neskoro spať a ráno dlho spal. Čiže on vstane tak okolo desiatej. On z postele nejako skoro neskáče,“ dodala so smiechom Lucia.

Prečítajte si tiež: