Klaudia šport zbožňuje a medzi jej „naj“ patrí rozhodne tenis. „Najviac spomínam na Laver Cup, ktorý bol v septembri, keď sa Roger Federer lúčil s kariérou. To bol pre mňa jeden z najväčších a najemotívnejších zážitkov, je to môj obľúbený športovec, ale aj obľúbená osobnosť ako taká a zrazu som ho videla dole na tom kurte, ako je tam poslednýkrát v rámci profesionálnej kariéry, ako plače, lúči sa s kolegami, s divákmi, ale zážitok bol pre mňa aj Roland Garos pred dvomi rokmi, bola som tam premiérovo a bola som z toho v nemom úžase. To mi zmenilo život, aj vnímanie toho športu. Práve tam sa tenis stal mojím najobľúbenejším športom,“ priznala Klaudia v Teleráne.

Markizáčka Klaudia Kristiníková posilnila moderátorský tím Športových novín. Zdroj: tv markíza

Tenisu sa začala venovať aj v súkromí a najnovšie zverejnila záber z kurtu, na ktorom stojí s raketou, v minisukničke a krátkom tope. To je ale postavička!

