Nedávno ste sa stali moderátorkou Telerána. Ako ste sa v tejto pozícii našli?

– Chcela som si vyskúšať aj inú polohu ako spravodajstvo. Tam som bola už sedem rokov a bola som tam už akoby „doma”. No a tým, že ľudí v Teleráne poznám roky, tak ten začiatok pre mňa nebol ťažký, ako by to možno niekto iný mal z externého prostredia. Ale aj tak mám pred tým rešpekt, ale zároveň sa z toho veľmi teším. Verím, že postupne to bude len lepšie a lepšie. Budem na tom pracovať.

A nechceli ste ísť radšej do Televíznych novín o 12., ktoré začala moderovať práve Zuzana Čimová, aby ste pokračovali v spravodajstve?

– Nemala som nikdy takéto preferencie, keďže do Markízy som prišla ako stážistka, ktorá chcela pričuchnúť k všetkému v rámci televízie. Aj tie správy prišli, nazvime to, že „náhodou”. Nikdy som nemala cieľ, že chcem vyslovene robiť len spravodajstvo. Takže sa teším z moderovania.

Moderátorka Lucia Hlaváčková. Zdroj: MATEJ KALINA

Čo je vám k srdcu bližšie – spravodajstvo alebo úloha moderátorky Telerána?

– Začiatky v spravodajstve boli veľmi ťažké, nebudem tajiť, že sú tam niekedy aj slzy, je to naozaj náročná práca, ale keď sa človek zabehne, je to už fajn. Keď som oznámila kolegom, že odchádzam do Telerána, tak sa mi zahmlili oči, aj keď oni mi to neveria (úsmev), naozaj mi za spravodajstvom a celou redakciou prišlo smutno. Vždy som si chcela vyskúšať, nazvime to, taký uvoľnenejší štýl, aký napr. v Teleráne je. Je tam toho dosť – aj vážne témy, aj veselšie, a tak ma lákala tá veselšia struna. Človek tam môže byť uvoľnenejší. Predsa len spravodajstvo má nejaké hranice. Som rada, ako to je.



S kolegom Matúšom Krnčokom ste si sadli?

– Myslím si, že hej. Poznali sme sa už predtým. Raz som s ním robila rozhovor do relácie Backstage, ktorú som robila na web Markízy. Tam sme sa tak viac spoznali, strávili sme vtedy dlhší čas spolu. Oťukali sme sa, preto aj náš spoločný začiatok v Teleráne bol ľahší, vedeli sme jeden o druhom. Myslím si, že to je fajn, som rada za neho.

Spomínali ste Backstage. Budete v tejto relácii ešte pokračovať?

– Nie, to sme už ukončili. Vo februári tohto roka sme nakrútili posledný diel a vtedy sa to skončilo. Teraz sa naplno venujem Teleránu.

Pochádzate zo slávnej rodiny – váš dedko je známy herec Oldo Hlaváček, otec tiež herec. Dávali vám nejaké rady? Sledujú vaše moderátorské výkony?

– Tým, že oni sú z tohto prostredia, nevnímajú to nejako špeciálne a berú to ako bežnú vec. Sú radi, že mám robotu, ale či by som bola právnička alebo lekárka, je im to „jedno”. Hlavne, že mám prácu a nerobím niečo „od veci”. Museli by ste sa ich opýtať. Od tatka dostávam aj kritiku a dedko sa ma minule opýtal, čo tam vlastne robím (úsmev). Neviem, či Teleráno niekedy videl, lebo tak skoro nevstáva. Tým, že celý život mal do noci predstavenia, tak nie je „ranostaj”. Babka bola vždy skôr hore, ale dedko si rád pospal. Keď mali psa, išiel ráno venčiť, ale keď už nemali psa, dedko z postele rezko nevyskočil (smiech).

Teleráno s vami teda ešte vôbec nevidel?

– Ani presne neviem, musím sa ho opýtať.

Aké sú všeobecne ohlasy na vaše moderovanie?

– Tuším vy ste písali pekný článok o mojom začiatku, veľmi pekne ďakujem, poslali mi to vtedy moji kolegovia. Zatiaľ sa nikto nesťažoval. Teším sa, že ohlasy sú pozitívne.

Stretli sme vás na modelingovej súťaži. Vaša sestra Michaela je svetová topmodelka. Ako vnímate svet modelingu?

– Zavolala mi sestra, že ide do Bratislavy, lebo tým, že býva mimo Bratislavy, tak som využila príležitosť a prišla som. Čiže primárny zámer bol vidieť sestru.

Často sa už zrejme nevídate.

– Ona býva pri Trnave. Tak nie je veľmi veľa času aj tým, že má rodinu, prácu.

A čo váš vzťah k móde?

– Vždy som chodila oblečená pohodlne. Nosievala som často tepláky a tenisky. Skôr teda taký chalanský štýl. A tým, že aj moja staršia sestra Miška je taká, tak som to odkukala od nej. Ona módu riešila len v rámci práce, v súkromí chodí vždy ležérne oblečená. Ja som nikdy nesledovala nejaké aktuálne extrémne trendy. A teraz sa obliekam tiež ležérne. Teraz mám na sebe širšie nohavice, lebo to fičí. Ale to som rada, že to fičí. Vrátila som sa tak k môjmu obľúbenému štýlu a asi pri ňom aj ostanem. Nebudem vymýšľať s nejakými trendmi, čo je aktuálne v obchodoch, lebo to sa nedá nesledovať.

