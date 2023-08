Do markizáckych Športových novín zavial nový vietor v podobe mladej Klaudie Kristiníkovej (31). Ako sa nežná blondínka vôbec do televízie dostala, od koho si pýtala rady a kto je jej najobľúbenejší športovec?

Diváci vás začali registrovať hlavne vďaka Teleránu. Ako ste sa do televízie dostali?

Do Telerána som prišla ako študentka žurnalistiky na dvojtýždňovú stáž. A z tých dvoch týždňov je napokon 10 rokov v Markíze (úsmev).

Teleráno ste vymenili za športovú redakciu Markízy. Vždy vás to k športu ťahalo?

V Teleráne som pracovala 7 rokov, počas ktorých som si vyskúšala prácu redaktorky, asistentky produkcie, produkčnej i moderátorky dopravného servisu. Boli to naozaj krásne roky, počas ktorých som nazbierala obrovské množstvo skúseností a som za ne naozaj veľmi vďačná. Keď však prišla ponuka prestúpiť do športu, neváhala som ani sekundu. Vždy som po tejto práci túžila. Možno aj preto, že som odmalička športový fanúšik.

Kristiníkovú môžu diváci poznať najmä z Telerána, od roku 2020 pracovala v redakcii Športu. Zdroj: Instagram/klaudiakristinikova

Už keď sme pritom, akému športu sa venujete?

Beh a joga sú takmer každodenné súčasti môjho života. Pred pár rokmi som začala hrať tenis a teraz sa v ňom snažím zlepšovať. Zatiaľ mi ide teória stále lepšie ako prax (úsmev).

Máte aj nejakého obľúbeného športovca/športovkyňu?

Mojím obľúbeným športovcom je Roger Federer. Je to nielen vynikajúci športovec, ale i neuveriteľne pokorný človek, elegán a diplomat – jednoducho osobnosť v pravom zmysle slova. Aj preto nám na kurtoch tak veľmi chýba.

Markizáčka Klaudia Kristiníková s Marekom Hamšíkovm. Zdroj: Instagram/klaudiakristinikova

Keď nedávno prišla ponuka, aby ste cez letné prázdniny zaskočili za kolegov vo večerných Športových novinách, bolo to prekvapenie?

Za celé tie tri roky v športe som sa sústredila vyslovene na redaktorskú prácu, v ktorej som sa snažila a stále sa snažím zlepšovať a zdokonaľovať. Práca športového redaktora totiž nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Preto ma ponuka moderovať Športové noviny prekvapila.

Mysleli ste si v začiatkoch, že to dotiahnete takto ďaleko?

Som človek, ktorý rád prijíma výzvy. No keby ste povedali 21-ročnej Klaudii, ktorá prišla do Telerána na dvojtýždňovú stáž v rámci štúdia na vysokej škole, že dostane takúto ponuku, asi by vám ne­uverila (úsmev).

Pokračovanie rozhovoru na ďalšej strane