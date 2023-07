Nedávny galavečer Miss Slovensko sa niesol v znamení ženskej krásy, ale aj inšpiratívnych vystúpení finalistiek. Napriek mnohým titulom, ktoré sa počas veľkého finále rozdali, korunku absolútnej víťazky si mohla odniesť len jedna dáma z finálovej 12-ky. Tou je Daniela Vojtasová z Dolného Kubína. Blondínka nám porozprávala, prečo sa prihlásila do súťaže, či bola medzi misskami rivalita a či by sa niekedy dala esteticky vylepšiť.

Stali ste sa najkrajšou Slovenkou roka 2023. Konkurencia však bola silná. Verili ste, že vyhráte?

– Dúfala som v to, ale naozaj, ako ste povedali, konkurencia bola silná, dievčatá boli naozaj šikovné, talentované, priala som to naozaj každej. Viem, že to znie ako klišé, ale na-ozaj je to tak.

Verili ste si napríklad už od kastingu, že budete úspešná?

– Popravde ani nie. Keď som prvýkrát uvidela tie vysoké dievčatá na kastingu, naozaj som začala o sebe pochybovať, či to bolo správne rozhodnutie, ale vidím, že to bolo fajn.

Titul Miss si rozhodne zaslúžila. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CsMfMF6LylB/

Ako ste oslávili titul miss?

– Bola som s maminou a rodinou a potom som oslavovala s priateľmi.



Prečo ste sa prihlásili na súťaž Miss? Alebo vás niekto iný prihlásil, ako to niekedy býva zvykom u niektorých dievčat?

– Do tejto súťaže som sa prihlásila najmä preto, lebo som chcela búrať stereotypy, ktoré sú často spájané so súťažami krásy a s mladými krásnymi ženami, ktoré sú často považované za hlúpe. Chcela som týmto ukázať, že to tak nie je.

Našli ste si medzi finalistkami kamarátku?

– Určite, našla som si ich viacero. Prvou je moja spolubývajúca Alžbetka, s ktorou sme si na- ozaj vytvorili puto. Boli sme obidve také pokojné, ráno sme počúvali podcasty, večer sme si čítali knihy. Ale so všetkými dievčatami sme si sadli. Tie vzťahy tam zostanú.

Bola medzi vami nejaká rivalita?

– Vôbec. Veľa ľudí si myslí, že tá rivalita tam je, aj to akoby očakávajú, že tam bude. U nás to tak absolútne nebolo – až do konca.



Miss Slovensko pre rok 2023 sa stala finalistka s číslom 12, Daniela Vojtasová. Zdroj: TV JOJ

Kto vás prišiel podporiť na prenose? Rodina? Máte priateľa?

– Priateľa nemám. Ale prišli ma podporiť moja maminka a moji najbližší kamaráti.

Ak niekoho stretnete, nebojíte sa, že vám to nevyjde? Misskám sa to pomerne často stáva…

– Verím v to, že ak si nájdem partnera, bude chápať, ako fungujem. Myslím si, že to pochopenie bude na oboch stranách.

Čo vás čaká v najbližšom čase?

– Úprimne, ešte veľmi neviem, to sa dozviem neskôr. Ale určite tam budú nejaké povinnosti, veľmi sa na to teším. Bude to spojené aj s neziskovým sektorom, aj so sektom, keďže mi je víno blízke.

Tešíte sa, že týmto víťazstvom sa stanete súčasťou slovenského šoubiznisu?

- Som tanečnicou, čiže v tejto sfére sa už pohybujem. Teším sa, že budem konečne sama za seba, nie ako tanečnica v skupine, ale ako Daniela Vojtasová.

Daniela Vojtasová má veľa skúsenosti s fotením. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtFAdvUrrT1/

S modelingom máte nejaké skúsenosti?

– Nie, nemám žiadnu skúsenosť. Počas finálového večera to bola moja prvá skúsenosť na móle, takže to možno bolo aj vidieť. Určite sa však do budúcna chcem venovať aj modelingu.

Ako sa zvyknete starať o svoju postavu? Aj keď súťaž sa prvýkrát niesla v duchu „nehľadáme ideál krásy, ale osobnosť“, zrejme bolo potrebné sa o seba trošku starať….

– Skôr sa starám o zdravie ako o postavu. Pravidelne cvičím, chodím cvičiť skoro každý deň, ale nie je to o tom, aby som mala určitú váhu, postavu, ale ide o to, aby som sa vo svojom tele cítila dobre.

Držali ste niekedy nejakú diétu?

– Keď som bola mladšia, asi v 15 rokoch, som jednu držala. Ale momentálne som odporcom diét. Myslím si, že strava má byť pestrá, vyvážená, máme jesť to, čo cítime, že naše telo potrebuje – nutrične na-ozaj hodnotné.

V súčasnosti sú u žien čoraz viac populárne estetické vylepšenia. Aký máte k tomuto vzťah vy?

– Osobne nemám nič proti estetickým vylepšeniam, pokiaľ sú to ženy, ktorým to na- ozaj pomôže a ktorým to zdvihne sebavedomie. Nemám žiadne estetické vylepšenia a ani to neplánujem. Ale ktovie, možno o 10 rokov podstúpim niečo – a myslím si, že je to v poriadku.