Novou tzv. bombshell je Natália, ktorá o sebe tvrdí, že by si v najbližšom čase už rada založila rodinu. Ostatným dievčatám však vôbec nesadla. Bodaj by aj, keď krátko po príchode sa vrhla na Clauda a „vrazila” mu vášnivý francuzák. No hneď, ako ju diváci zbadali, sa zhodli v jednom. „Vyzerá ako Stiflerova máma z Prci, Prci, Prciček alebo pani Babišová,” kopia sa komentáre pod jej fotkou. „V 20 rokoch vyzerať ako Stiflerova máma, to nechceš,” bavia sa ľudia. „Namyslená pipka, nečudujem sa, že dievčatám nepadla do oka,” napísala diváčka.

Nová bombshell Natália. Zdroj: VOYO

Prečítajte si tiež: