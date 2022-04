Pôvabná a veselá Sanem (Demet Özdemir) je rojko, ktorý nevie, čo so životom. Keď dostane od rodiny ultimátum, aby sa vydala alebo si našla poriadnu prácu, rozhodne sa ich poslúchnuť. Vyrazí preto do Istanbulu za staršou, úspešnou sestrou Leylou (Öznur Serçeler), ktorá má miesto vo veľkej reklamnej agentúre, a zoznamuje sa s jej majiteľom Azizom (Ahmet Somers) aj jeho dvoma synmi - Canom (Can Yaman) a Emrem (Birand Tunca). Nechá sa oklamať mladším z nich a očarí staršieho. Sanem zažíva dobrodružstvo, ktoré zmení nielen jej život, ale aj životy všetkých okolo nej.

Azizov mladší syn nemá schopnosti ani šikovnosť, aby prevzal otcovu reklamnú firmu. Jediné, čo mu nechýba, sú ambície. Aby dosiahol svoje, neváha intrigovať proti vlastnému bratovi Canovi a podarí sa mu oklamať Sanem, aby mu v tom pomohla.



Sanem

Pôvabné a veselé dievča pomáha otcovi v jeho obchode a žije šťastne, kým ju rodina neprinúti, aby sa vydala. Zamieri do sveta, hľadá pomoc u staršej sestry Leyly a zoznamuje sa s majiteľom veľkej reklamnej agentúry a jeho dvoma synmi.



Can

Príťažlivý, charizmatický, sebavedomý a slávny fotograf nemá najmenšiu chuť viazať sa na jedno miesto. Starší syn majiteľa veľkej reklamnej firmy je zvyknutý cestovať po svete a neupínať sa k ničomu, čo by si nemohol vziať so sebou. Ale keď stretáva Sanem, spoznáva niečo, čo ešte nezažil.



Aziz

Majiteľ úspešnej reklamnej agentúry je otcom Cana a Emreho. Svoju firmu vystaval od nuly a má jasnú predstavu o tom, kto by ju mal po ňom prevziať. Miluje život a užíva si každú jeho sekundu. Nikto by nepovedal, že už má 60. Ale bez toho, aby to niekto vedel, je vážne chorý.



Aylin

Aylin je bývalá priateľka Emreho, alebo si to aspoň všetci myslia. Stále sa s ňou totiž tajne schádza a Aylin je rozhodnutá sa pomstiť jeho rodine, ktorá, podľa nej, jej vždy neprávom krivdila a ich vzťahu nepriala. Plán jej pomsty je zničenie agentúry, ktorá je jej firemným konkurentom.



Leyla

Sanemina staršia, rozumnejšia a ťažko pracujúca sestra má relatívne úspešnú kariéru v Azizovej reklamnej firme. Sníva, že sa jedného dňa dostane do jej vedenia. Rodina je na ňu pyšná. Odo dňa, keď získala túto prácu, obdivuje Emreho.



Zebercet

Zvláštny mladík je zamilovaný do Sanem od prvej chvíle, čo ju spoznal. City, ktoré k nej cíti, ho ničia. Nikdy nedokázal Sanem povedať jedinú súvislú vetu, ale stále sa na ňu lepí a zúfalo sa snaží získať si jej pozornosť.