Hosťami štvrtkového Telerána boli speváci Peter Bažík a Ivanna Bagová. Tí len nedávno priznali, že tvoria nový párik. Do rannej šou teraz prišla predstaviť svoju novinku s názvom „Poďme v mieri žiť”. Blondínka si však vyrobila nechcený trapas.

Spevák Peter Bažík (36), ktorý je známy zo SuperStar a následne ako víťaz súťaže X Factor, sa v novembri po deviatich rokoch rozviedol s manželkou Kristínou (31), s ktorou má dve dcérky Anetku (6) a Danielku (9). Krátko na to sa dal dokopy s víťazkou Hlasu Česko Slovenska Ivannou Bagovou.

Ivanna Bagová a Peter Bažík boli hosťami Telerána. Zdroj: tv markíza

Dvojica sa vo štvrtok objavila v Teleráne, kde prišla Ivanna predstaviť svoju novú pesničku Poďme v mieri žiť. „Ja v piesni stvárňujem matku na zemi, ktorá plače, a to na základe toho všetkého, čo sa deje. Veľa ľudí začína prechovávať veľmi veľa nenávisti. Som rodená Ukrajinka zo Zakarpatia, ktoré kedysi patrilo Česko-Slovensku, tak preto je tam aj to slovo „Slavjania, čiže Slovensko, Poľsko, Maďarsko, všetci sme Slavjania, ktorí by si mali nazvájom pomáhať,” povedala v Teleráne. Ivanna sa však poriadne sekla. Slovanskú Európu, teda časť Európy, kde žijú Slovania, tvoria krajiny Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko, Rusko, Srbsko, Kosovo, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Maďarov tam Ivanna vsunula akosi navyše.

Prečítajte si tiež: