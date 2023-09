Do vily lásky na ostrove Gran Canaria dorazili nové tváre. Na rozdiel od posledného dramatického príchodu nových súťažiacich, ktorí spôsobili odchod miláčika divákov Lu-a, dievčatá prišli ´akoby nič´. Brunetka Paulína pozvala na súkromné rande usmievavého Honzu a chodiaca Barbie Sabine sa rozhodla pre Adama, ktorý momentálne tvorí pár s Venis. Žiaľ, kým Paulína a Honza si mimoriadne sadli, Sabine ostala na ocot. Adam jej oznámil, že ostáva lojálny svojej aktuálnej partnerke a kráska, ktorá žije v Dubaji, bude musieť hľadať lásku niekde inde.

Ako prvá bombshell do vily dorazila Natália. Zdroj: voyo

Diváci si už pri prvom pohľade na blondínku všimli, že niečo na jej tvári nie je, ako sa hovorí, úplne kóšer. Keď kamera sníma Sabine z boku, mnohí sú presvedčení, že podstúpila rhinoplastiku, ktorá sa však vôbec nepodarila. "Kto jej robil ten nos, veď vyzerá ako Michael Jackson," pýtala sa diváčka v komentároch. "Ja by som sa tento výtvor zažalovala kliniku," uviedla fanúšička šou pod fotkou Sabine. ,,Na jej nos pokojne zavesíte kabát," kopia sa komentáre na jej príliš dvihnutú špičku. Na starších fotkách vyzerá jej nos úplne inak. A dá sa povedať, že omnoho lepšie. Ako to s ňou v šou dopadne, sa dozviete už dnes. Situácia pri ohnisku sa opäť zdramatizovala. Honzu si totiž vybrala Paulína aj Sabine. Koho si vyberie on?