Krásna princezná Bosana učarovala nielen divákom, ale aj trom veteránom, ktorých stvárnili Petr Čepek, Josef Somr a Rudolf Hrušínský. Vida sa napriek veľkému úspechu síce ešte objavila v niekoľkých filmoch, no išlo skôr o menšie postavy. Ako si spomínala na princeznú s dlhým nosom? „Na to sa nedá zabudnúť. Azda hodinu mi ho vždy lepili na tvár a potom som celý deň chodila s dva a pol metra dlhým gumovým nosom, s ktorým mi pomáhali dvaja asistenti. Nosili ho na udici predo mnou, a kam som šla, tam ma nasledovali. Bola som im vďačná, pretože nos bol dosť ťažký. Niekedy som si ho prehodila aj okolo krku. Ale nebola to žiadna pohoda s takým dlhým ,frňákom’,” prezradila Vida v českom Blesku.

Hoci na to herečka nevyzerá, je z nej už babička a svojmu vnukovi Jáchymovi sa pravidelne venuje a učí ho po česky, keďže s rodičmi žije v Paríži. Rada športuje a už dlhé roky je vydatá za lekára, s ktorým sa spoznala ešte počas gymnázia. A aj keď jej pribudli už nejaké tie vrásky, stále je to poriadna sympaťáčka.

