Mladej herečka Sáre Hrčkovej pristála v seriáli Pán profesor dôležitá rola. Zahrala si študentku Janku, ktorá sa kvôli neutíchajúcej šikane svojich rovesníkov rozhodla pre rázny krok - plastiku nosa. Diváci mimoriadne úspešného markizáckeho seriálu si pri prvom pohľade na Sáru mysleli, že išlo o skutočnosť. Opak je však pravdou!

Pán profesor: Študentka Janka podstúpila kvôli šikane plastiku nosa. Zdroj: tv markiza

Sára spoločne s umeleckým maskérom Maťom Jankovičom a režisérkou Zuzkou Mariankovou odviedli kus dobrej roboty a všetkých sa im podarilo obalamutiť. Maskér Maťo vytvoril tvárovú protézu, ktorá vyzerala naozaj dôveryhodne. Pre herečku to bola úplne prvá skúsenosť s protetickým make-upom. Prezradil nám, koľko trvalo celý nos vytvoriť: "Ak si správne spomínam, tak odliatok tváre, modelácie, výroba formy a odlievanie samotných aplikácií zabrali asi týždeň a aplikácia nosa pred každým natáčaním trvala približne hodinu a pol."

Sára Hrčková si nechala jeden odliatok ako pamiatku. Zdroj: tv markiza

Samotná Sára prezradila, že s protézou to nebolo až také náročné, ako sa môže na prvý pohľad zdať. "V podstate to bolo forma vyrobená zo silikónu, ktorá sa robila z odliatku mojej tváre, takže presne sedela na môj nos. Nedýchalo sa s tým vôbec zle, všetko bolo prispôsobené tomu, aby to neovplyvnilo mimiku tváre, alebo reč. Keď som sa s novým nosom išla napiť vody, tak som sa hneď obliala, pretože koniec koncov zavadzal a aj v mojom výhľade (smiech). Takže bol to nezvyk, ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť," prezradila Sára. Nakoniec dodala, že jeden nepoužitý odliatok si dokonca nechala na pamiatku.