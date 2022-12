Po 25 rokoch klasickú Popolušu vysielala Jednotka RTVS. Markíza s Jojkou tak museli vymyslieť alternatívny program. Televízia na Kobile preto stavila na nové moderné spracovanie, ktoré pred časom nakrútilo Nórsko. Vlastnú verziu s názvom Tri priania pre Popolušku si Nóri natočili v roku 2021.

Nórska verzia kultovej Popelky. Princa v nórskej verzii rozprávky stvárnil herec Cengiz Al. Zdroj: TV JOJ

Hoci sú príbeh a mnohé scény rovnaké ako v pôvodnej Popelke s Libuškou, nie je to úplná kópia. Nórska verzia posunula legendárny príbeh do modernejšej roviny a do deja pridala aj odvážnejšie prvky. A to najmä v poslednej slávnej scéne, keď princ konečne nájde svoju Popelku a nasadí jej črievičku. V nórskej verzii sa začnú všetci obyvatelia náramne tešiť a láska je doslova vo vzduchu. V tomto okamihu ľady prelomia aj princovi dvaja verní poručníci, ktorých vo Vorlíčkovej verzii hrali Vítězslav Jandák a Jaroslav Drbohlav.

Vo Vorlíčkovej verzii si poručníkov princa zahrali Vítězslav Jandák a Jaroslav Drbohlav. Zdroj: Archív

Keď totiž zbadajú, ako si princ a Popelka vyznávajú lásku, uvedomia si, že jeden túži po druhom a začnú sa vášnivo bozkávať. A pri tejto scéne diváci takmer padli na zadok. ,,Tá posledná scéna bola otras! Toto do rozprávky určite nepatrí,” napísala znechutená Stanka. ,,A vaše staromódne názory patria do 21. storočia?” pustil sa do nej Marek, ktorý takúto inováciu vrelo privítal. ,,Nech je storočie aké je, ďakujem, neprosím. Ešte aj do rozprávky to pchať deckám do ksichtu!” odpísala mu. ,,Namiesto toho, aby sa pobozkal princ s Popoluškou, sa tam bozkávali dvaja chlapi,” reagovala šokovaná Lucia. ,,Propagovať LGBTI v klasickej rozprávke je už cez čiaru,” kopili sa komentáre. ,,Ja som už pri tej scéne, keď sa učili s princom tancovať, spozornela. Už tam to bolo naznačené,” zhodnotila Jana. ,,Bozkávajúci sa pobočníci princa… Pre istotu som si to pretočila, či som dobre videla,” napísala Magdaléna. ,,Kým sa na konci nezačali olizovať dvaja chlapci, tak sa to celkom dalo… Toto do rozprávky nepatrí,” opakovali sa tie isté názory.

Nórska verzia kultovej Popelky. Libušku Šafránkovú v hlavnej úlohe nahradila speváčka Astrid Smeplassová. Zdroj: TV JOJ

A hoci táto moderná verzia milovanej klasiky prilákala 22. decembra k obrazovkám davy, je otázne, či sa takýto rekord zopakuje aj budúci rok. Mnohí sa zhodli, že si to Slováci pozreli iba z čírej zvedavosti… Vy patríte do ktorej skupiny? Bolo to podľa vás prehnané alebo sa vám táto nová verzia páčila?

Čo si o nórskej verzii myslia českí noivnári

Starodávnu Popelku naplnili Nóri súčasným obsahom. A tak by sa mali písať moderné rozprávky. A vyvrcholením filmu je, keď sa Popelka konečne stretne s princom, pravda a láska zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou. Dokonca postava Vincka, ktorého v pôvodnej verzii hral Vladimír Menšík, sa na konci pobozká so svojou staršou kolegyňou, čím chceli Nóri poukázať na to, že láska kvitne v každom veku. A aj preto sa pobozkajú princovi kamaráti, pretože nárok na lásku majú aj ľudia rovnakého pohlavia. V dnešnej dobe by sa nad tým nemal už nikto pohoršovať.