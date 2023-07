Na tohtoročnej Pohode sa medzi koncerty zaradil aj jeden výnimočný, na ktorom si hudobníci zaspomínali na nedávno zosnulého Dana Heribana. Vystúpenie bolo o to silnejšie, že samotný Dano na tomto festivale koncertoval minulý rok. Známe piesne si zaspievali jeho priatelia a spolupracovníci, ako napríklad Zuzana Mikulcová, Svetlana Rymarenko, Braňo Jobus či Zuzana Norisová.

Práve Zuzana s Danom naspievala pieseň Pyžamový deň a boli aj dobrými priateľmi. Ako tento moment prežívala? „Teším sa, že som tu a že som mohla zaspievať pieseň v Spomienke na Danka Heribana. No nie je to úplne také ,juchavé' bytie na Pohode, je to pre mňa trochu smutné za týchto okolností, ale teším sa, že je tu so mnou moja rodinka a mohli sme si zaspievať Dankovu krásnu hudbu, keď už tu nie je.” priznala nám.

Pre Dana spievala aj na spomienkovom koncerte v jeho rodnej Trnave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Jeho odchod je pre ňu stále živý. „Neviem sa s tým ešte stále vyrovnať, že tu nie je, lebo mali sme, máme vlastne… no máme… mali sme spolu zase natáčať niečo, nemôžem prezradiť čo. Veľmi som sa na to tešila a nebude to. Veľmi nám s mužom chýba, oni boli kamaráti… a veľa ľuďom chýba, najviac jeho rodine.”

"Spomínam naňho len v tom najlepšom, bol to taký neobyčajný kolega, ktorý bol aj vtipný, aj empatický, aj citlivý a aj taký správny chlap. Veľakrát bol problém, že sme sa smiali na takých ,hovadinách´, že režiséri nám vraveli, aby sme sa upokojili. Proste Danko keď dostal ,rapeľ', tak ho nešlo zastaviť a v podstate ani mňa,” dodala s úsmevom. A kedy sa naposledy videli? „Viete čo, veľmi často sme sa stretávali, pretože sme bývali v Jure obidvaja a mávali sme si, keď sme odovzdávali deti do škôlky a na krúžky, takže neviem, koľko dní predtým som ho videla. Vždy sme si aspoň mávali a sľubovali si, že sa stretneme, no stále nebol čas a už tu nie je... tak čo už...” spomína herečka.

Prečítajte si tiež: