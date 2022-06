Nora Kabrheľová (63) v roku 2019 dostala do daru novú parťáčku Šariku, ktorá jej robí spoločnosť na každom kroku. Málokto však vie, že speváčka Maja Velšicová (86) mala čínskeho chocholatého psíka oveľa skôr.

„Krásna Šárika, upravená Šarika. Nahodená Šarika, spokojná Šarika.” Tieto vety pozná každý, kto na Instagrame sleduje Norinu parťáčku. Kabrheľová psíka dostala v roku 2019. „Ahojte, som naháčka a prišla som ako darček. Volám sa Sheryl, tak to mám v papieroch, ale Nora ma volá Šárinka,“ napísala vtedy Nora o sučke, bez ktorej sa teraz nepohne ani na krok.

Herečka a speváčka Maja Velšicová. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Prednedávnom jej milovaného psíka napadli dvaja vlčiaky, z čoho sa Nora dlhé obdobie nevedela spamätať. Aktuálne je na tom Šarika lepšie a spolu s majiteľkou rada vysedáva na kávičke či chodí na prechádzky v tých najlepších psích outfitoch. Štvornohá parádnica je slávna aj na sociálnej sieti. Sleduje ju až 15,8-tis. ľudí.

Nora Kabrheľová a jej Šárika. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CE8tSo6n8Nm/

No Šárika, ktorá z domu nevyjde bez farebnej pukačky a v štýlovom oblečení, nie je jediný známy čínsky chocholatý pes medzi celebritami. Speváčka a herečka Maja Velšicová má takého doma už dlhé roky. „Môj psík sa vola Zoli a je to naháčik. Mám ho už veľmi dlho, takmer 14 rokov. Je stále veľmi čiperný, má veľmi rád iných psíkov, vôbec na nich nehavká,” povedala nám speváčka. „Tohto psíka som dostala, bol veľmi drahý. Daroval mi ho manžel. Keď prišiel, opýtal sa ma, či ho naozaj chcem a ja som ho chcela. O mesiac, ako som ho dostala, môj manžel zomrel. To je také ich spojenie. S manželom som bola 55 rokov,” dodala Velšicová.

