Noru Kabrheľovú (63) si všetci pamätajú najmä ako prostorekú a výrečnú podnikateľku zo šou Mojsejovci. A hoci je už teraz na dôchodku a presťahovala sa do Bratislavy, stále vie zaujať.

Nora je posledné obdobie poriadne aktívna na sociálnej sieti. Zaujímavé a vtipné videá pridáva aj na profil svojej milovanej sučky Šariky. Kabrheľovú sleduje až 104-tisíc fanúšikov, ktorí s radosťou pozerajú, čo nové zverejní. Najnovšie sa pochválila relaxom na terase kaviarne.

Nora so svojou Šarikou. Zdroj: Davidkeyofficial, nora_kabrhelova, TV JOJ

„Poviem vám, že toto teplo, to nie je normálne. Veď zhoríme o chvíľu. A tie suchoty, veď ani jesť nebudeme mať čo. To je neúnosné takéto horúčavy, suché, hnusné,” komentovala situáciu Nora, no jej fanúšikovia si skôr všímali jej megavýstrih.



