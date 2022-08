Iránec Reza Givili (35) sa do povedomia verejnosti dostal účinkovaním vo Farme ešte v roku 2014. Už vtedy vytŕčal z davu a najnovšie to potvrdil opäť.

Viacerí si určite pamätáte na Rezove typické hlášky vo Farme i to, že sa dal dokopy so súťažiacou Božkou Candrákovou. S tou tvoril pár zhruba dva roky. Bol to však poriadne taliansky párik. Jeho ex Božena má už dávno iný vzťah. Givilli si cez víkend vyrazil na „rande“ s Norou Kabrheľovou. „Peknú nedeľu vám prajeme, priatelia,“ napísal stručne Reza na Facebooku a priložil aj fotku. Na nej pózuje s Norou. Pri pohľade na Rezu sa nedá nevšimnúť si jeho módny „prešľap“, ktorým sú ponožky v šľapkách. Treba však podotknúť, že v súčasnosti sa to dostáva čoraz viac do povedomia.

Exfarmár Reza Givili a raper Kali. Zdroj: MATEJ KALINA

Anketa Pamätáte si Rezu z Farmy? Jasné 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný