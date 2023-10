Najobľúbenejšia slovenská dôchodkyňa iba pred niekoľkými dňami hviezdila v novej sérii Nákupných maniačok. Vyhrať sa jej síce nepodarilo, no svojej povesti neostala nič dlžná a súperkám poriadne „naložila“. No a Norika z JOJ-ky ani zďaleka neodchádza. Už onedlho sa totiž objaví v šou Bez servítky. Prvýkrát ju do relácie zlákali ešte v marci 2022, keď sa jej večera skončila fiaskom a menu jej skritizovali. Vo februári tohto roka sa za sporák postavila znova, druhý pokus sa už skončil víťazstvom prostorekej Noriky.

Nora Kabrheľová sa z víťazstva v Bez servítke úprimne tešila. Zdroj: TV JOJ

No a najnovšie na Instagrame prezradila, že do šou mieri aj tretíkrát. Nakrúcanie je podľa jej slov v plnom prúde. „Včera som zo Servítky prišla o pol 1 v noci, spať som išla o druhej, Šarika už skoro zomrela od smútku. Slečna ešte varí. Len som vás chcela pozdraviť, že nakrúcame aj dnes, v piatok varím ja,“ avizovala z auta počas nakrúcania nových dielov, ktoré už onedlho diváci uvidia na obrazovkách JOJ.

