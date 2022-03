Nora Kabrheľová pred rokmi už účinkovala v kuchárskej šou s názvom Kapor na torte a teraz ukáže svoje schopnosti v kuchyni v relácii Bez servítky. A zaskočená zostala už v prvý deň natáčania, keď dorazili k hostiteľovi. „My sa poznáme. Minule ste u kamaráta takú sekeru kupovali,” povedal jej Jožo.

Nora Kabrheľová so psíkom Šarikou. Zdroj: nora_kabrhelova/instagram

Noru to poriadne zaskočilo. „Akú sekeru?” osopila sa na neho. „Na Miletičke, neviem, či si pamätáte. Od toho Juraja, môjho kamaráta. Do košíka vám ju dal,” vysvetľoval jej Jožo a vtedy sa Nore rozvidnelo. „Jaaj, viem už. Máte pravdu. To sme niečo točili.” Aj verní diváci sa na Norine účinkovanie už veľmi tešia a reláciu sa chystajú len kvôli nej sledovať aj takí, ktorí ju inak nepozerajú.

