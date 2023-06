Nora nedávno prijala pozvanie do podcastu rapera Majselfa a boxera Adama Bergera alias Bergina s názvom Na vlastnej koži a servítku pred ústa si rozhodne nedávala. Verejnosť spoznala manželov Mojsejovcov ešte v roku 2004 prostredníctvom markizáckej šou VILOmeniny, kde súťažili proti bezdomovcom a prezentovali okázalý spôsob života. O rok neskôr už mali vlastnú reality šou s názvom Mojsejovci. Po rokoch na mediálnom výslní prišiel tvrdý pád a Nora sa s Braňom po mnohých alkoholických škandáloch rozviedla. Životom skúšaná žena má dnes na svojho bývalého partnera ťažké srdce, no žije si spokojným životom, v ktorom okrem milovanej Šariky nikoho nepotrebuje.



Život v dome na Pereši si chcel kedysi skúsiť každý. Zdroj: TVMA

Vyznala sa však, že svoje pôsobenie v médiách nesmierne ľutuje. „Bola to moja najväčšia chyba v živote, no doplatila som na to, lebo som si zobrala ch*ja za muža, ktorý sa zviditeľňoval mojím majetkom, na ktorý som si zarobila, lebo prišiel holý bosý a ukazoval to, čo bolo moje,” posťažovala sa Norika, ktorá musela luxus vymeniť za celu v base.

Vo väzení si pochvaľovala mužskú spoločnosť, konkrétne dozorcov. „Muži fešáci, že som si nešla tu muža hľadať, jeden väčší fešák ako druhý. Myslela som, že som niekde na módnej prehliadke, vážne, vyšportovaní, pokérovaní, no a takú pačmagu som si za muža zobrala,” ľutovala Nora. Pri otázke o sexuálnych radovánkach vo väzení iba prekrútila očami a vyprskla: „Jééžišmária”.



Nora prijala pozvanie do podcastu Na vlastnej koži. Zdroj: Instagram/majself_neptun

V závere rozhovoru sa opäť vrátila k svojmu ex, na ktorom nenechala nitku suchú. „Si zober, že to hovädo ožraté, mojsejovské ani tým psom nič nekúpil. Že už na mňa sa vy*ral, dobre, ale ani tým psíkom, nič, ničomné nič. Moja mama sa o nich musela starať, no čo je to za človeka?” Pri otázke, či je medzi nimi nejaký kontakt, rázne odpovedala: „Nie, žiadny, jedine súdny.”

