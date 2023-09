Porotcovia si tento týždeň pripravili tému heavy metal. Posledný outfit predviedla kedysi excentrická Norika. Všetky kúsky sa čiernovláske podarilo zohnať v jednom obchode, a aj keď sa porotcom páčili, nespĺňali kritériá témy. Nora mala iný názor. „Konečne je zo mňa luxusná rockerka,” zhodnotila sa. Rockerku spravila aj zo Šariky, kúpila jej vybíjaný obojok. Jej súperky súhlasili s porotou, outfit im nezapasoval do témy. „To okolo heavy metalu ani nešlo, jedine tá bunda,“ kritizovala ju Eva. „Sekne ti to veľmi, ale nejde mi do témy,“ pridala sa Vanessa.

Norika bola so svojím outfitom nadmieru spokojná. Zdroj: tv joj

„Myslím si, že taktizujú, od prvej chvíle. Preto to povedali, lebo nemali čo povedať. Nevedia rozprávať, nemajú názor alebo slovnú zásobu,“ vyjadrila sa Nora na margo súperiek. Od maniačok získala 24 bodov a po hodnotení porotcov sa ocitla na prekvapivom štvrtom mieste. Keď sa jej Fajnor spýtala, čo na to hovorí, iba sucho odpovedala: „Mne to je jedno, úplne je mi to jedno.“ Prvé miesto obsadila najstaršia Eva, čo Nora komentovala: „Eva sama povedala, že ani nevie, čo je rock, a vyhrá. Však to je na hlavu.“