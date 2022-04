V šou Bez servítky je už akýmsi nepísaným pravidlom, že takmer každý týždeň sa v nej musí objaviť nejaká vylepšená kráska. Tentoraz dvíha divákom tlak Nikola so svojimi napichanými perami.

Akoby sa úplne vytratila prirodzená krásna! V šou Bez servítky totiž pravidelne varia ženy, ktoré sa dali umelo vylepšiť. Stačí spomenúť fitnesku Michaelu, Miroslavu Fabušovú či Zuzanitu, ktoré sa pýšili napichanými perami a jedna z nich dokonca aj plastikou zadku.

Michaela z Bez servítky dávala jasne najavo, že by mala o Kollára záujem. Zdroj: Instagram fit.m.p

V tomto týždni súťaží mladá čašníčka Nikola, ktorá sa môže pridať do partie vyššie spomenutých krások. Jej pery sú doslova gigantické a diváci majú pocit, že jej už-už prasknú. „Ďalšia kačica,“ napísala diváčka Petra. „Kde tá JOJ-ka berie tých exotov? Jeden zelený s vrtuľou, druhá ústa ako prísavník, hrozné,“ pridal sa Dušan. „Prečo to tie baby robia? Veď to vyzerá otrasne,“ konštatovala Vierka.



Prečítajte si tiež: