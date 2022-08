Víťaz minuloročnej SuperStar Adam Pavlovčin sa po šou okamžite vrhol na vlastnú tvorbu. Po úspešnom vydaní prvej piesne Moving On prichádza Adonxs s druhým singlom Game. Klip sa natáčal v Prahe a na naše pomery je poriadne kontroverzný! Bozkávajú sa v ňom chalani s chalanmi a dievčatá s babami. Medzi nimi aj dcéra Martina Nikodýma Emma Lea.

Adam Pavlovčin už na kastingu SuperStar vytŕčal z davu. Porotu ohromil nielen svojím neskutočným hlasom, ale aj extravagantným štýlom. Hoci vedel, že Slovensko je stále dosť prudérny národ, na živé prenosy si obliekal trblietavé košele, farebné kožuchy, klobúky a zvonové nohavice. Aj na jeho veľké prekvapenie si ho národ zamiloval a stala sa z neho nová superstar. V máji vydal skladbu s názvom Moving on a v tom čase oznámil, že už nebude vystupovať pod svojím civilným menom, ale pod pseudonymom Adonxs.

Adam alias Adonxs sa zahral na Kena. Zdroj: klip ADONXS – Game

Adam tak konečne začal rúcať slovenské predsudky a snaží sa podporovať to, že na inakosti nie je rozhodne nič zlé. Sám nemá problém hovoriť otvorene o svojej opačnej orientácii a podporuje aj ostatných gejov a lesbičky, aby sa nebáli priznať to. A rovnako, aký je autentický on, sú autentické a odvážne aj jeho videoklipy. Len nedávno natáčal klip v Prahe k svojej ďalšej novinke Game.

Pavlovčin natočil horúce scény s tanečníkom Michalom Valhalom. Zdroj: klip ADONXS – Game

„Je to pre mňa najkomerčnejšia skladba, ktorá bude na mojom albume a práve preto som ju chcel vydať ešte počas leta. Žánrovo ide o sentimentálny pop," povedal o novinke, ku ktorej je natočený skutočne odvážny klip. „Game je pre mňa hra, ktorú väčšina z nás hráme v každodennom živote, je to hra, v ktorej sa umelec ocitne, keď vstúpi do sveta šoubiznisu. Často sa vyskytne aj v partnerskom a intímnom živote. Veľmi ľahko sa stávame bábikou pre niekoho a je náročné nájsť hranicu medzi tým, čo chceme, a tým, čo od nás vyžaduje okolie," dodal.

V klipe sa objavili mladí herci z Pána profesora - Roman Maximilián Kollár, Simona Guľášová, Patrik Masár, Dávid Kytka, Samuel Kvalich a Emma Lea Nikodýmová, ktorí budú súčasťou najnovšej štvrtej série, ktorá odštartuje na Markíze 30. augusta. A atmosféra na pľaci bola tak silná, že s babou sa začala bozkávať dokonca aj dcéra Martina Nikodýma Emma Lea. „Teší ma, že som mohla byť súčasťou videoklipu Adama Pavlovčina. Všetky scény, ktoré sú vo videoklipe, vnímam ako súčasť hereckej roly a beriem ich čisto profesionálne,“ prezradila nám. Nakoniec sa však jej bozkávacie scény nedostali do finálneho zostrihu. ,,Režisérovi sa nakoniec podarilo docieliť väčšiu intimitu cez zábery, v ktorých som sa ocitol aj ja ležiaci na posteli a zároveň nám to aj koncepčne zapadalo lepšie,” vysvetlil Adam. My sme sa však k týmto vystrihnutým záberom, ktoré nemal nakoniec nikto vidieť, dostali! Pavlovčinov nový klip ale rozhodne vyzerá ako z americkej MTV. Singel aj videoklip uzreli svetlo sveta dnes, v piatok 19. augusta.

