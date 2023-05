Niki je slobodná mamička a jej syn je pre ňu úplne všetkým. Jej manželom bol Francúz Sofian, ktorý súťažil aj v šou Hlas Česko Slovenska. Dvojica spolu žila v Paríži a po narodení dieťaťa sa presťahovali do Marakéša. No keďže nechcela zotrvávať v toxickom vzťahu, po viac ako roku sa zbalila a so synom odišli bývať naspäť na Slovensko. Krásnu playmate však nedávno oslovili, či by nešla vyskúšať šťastie do reality šou a keďže v tom čase nemala priateľa, ponuku prijala. Ženícha Tomáša Tarra okúzlila hneď na úvod, keď mu zaviazala oči a pomocou jeho dlaní namaľovala romantický obraz. Niet divu, že úplne prvú ružu dal práve jej. V jej prípade sa však happy end nekonal a Tomáš ju už pred pár týždňami poslal domov. Plakať do vankúša však rozhodne nemusí. Okolo krásky sa totiž motá hotová plejáda zámožných mužov.

S Tomášom Tarrom jej to nevyšlo. Zdroj: TV Markíza

Niki je maliarka a o jej diela majú záujem aj naši známi prominentní páni. Ako si všimol týždenník PLUS 7 DNÍ, jej obrazy majú doma futbalisti Ján Ďurica, Martin Škrtel, Stano Lobotka či Robo Vittek, ale aj MMA zápasník Karlos Vémola. Najviac diel má však od nej predseda parlamentu Boris Kollár. Ako sa s Borisom spoznala?

„No, to už je dávno, je to viac ako 15 rokov. Bolo to cez Patríciu Vittekovú, pretože sú kamaráti, ale to už si ani nepamätám, kde. Poznáme sa veľmi dlho, ja poznám aj jeho maminu a celú rodinu,” priznala nám Niki. Koľko obrazov pre neho už namaľovala? „Fúha, neviem presný počet, ale určtie viac ako 2.” Neplánuje si v blízkom čase objednať ďalšie jej dielo? „Boris je momentálne zaneprázdnený v jeho politickej činnosti. V galérii, kde vystavujem, bol pozrieť mňa aj moje diela, doteraz sme kamaráti a určite tam taká možnosť je. Detí má čoraz viac a viac, takže možno do budúcna áno,” priznáva Niki so smiechom. Pri pohľade na ňu je hneď všetkým jasné, že umelkyňa je presne jeho typ. Neiskrilo to medzi nimi?

Na snímke je predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Borisa rešpektujem, obdivujem, je to pohľadný muž a v mojich očiach dobrý kamarát. Vždy to bolo na úrovni kamarátstva a myslím si, že tak je to fajn,” hovorí Niki. A čo keby ju pozval na rande? Súhlasila by? „Hmm, nie, tak tam to bolo od začiatku také kamarátske, takže nie. Každý si ide súkromnou inou cestou. Ani tá myšlienka nikomu z nás nenapadla,” dodala. Pre koho všetkého ešte Niki maľovala obrazy, si prečítajte v najnovšom vydaní PLUS 7 DNÍ.