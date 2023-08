Bývalej plejmejtke Eve Cifrovej (40) sa narodilo vytúžené bábätko! S partnerom Lukášom sa dočkali dcérky, ktorej dali nádherné, no poriadne netradičné meno.

Eva Cifrová sa dočkala a konečne si môže podržať v náručí svoju vytúženú dcérku, ktorá prišla na svet uplynulú nedeľu. Tehotenstvo, rovnako ako aj prípravu na dieťa zobrala veľmi vážne a iba pár dní pred pôrodom sa fanúšikom ohlásila z cvičenia u pôrodnej asistentky. Dnes je z nej už spokojná mamička rozkošného dievčatka. "Malá Elaya je na svete. Narodila sa 13.8. 2023 o 5.24 hod. s váhou 4270 gramov a dĺžkou 52 cm," napísala na Instagram dojatá Cifrová.

Na snímke Eva Cifrová na premiére filmu Barbie, kde sa pochválila tehotenským bruškom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Bábätko sa im nepodarilo počať prirodzenou cestou, a tak s partnerom Lukášom podstúpili umelé oplodnenie. S radostnou novinkou sa sexi blondínka podelila rovno na Štedrý deň minulého roka. „Najprv sme si mysleli, že to pôjde prirodzene, ale potom sme zistili, že tam máme menšiu prekážku. Bolo úžasné, že sa nám to podarilo na prvý pokus. Mala som šťastie, že som to ľahko a bez problémov zvládala,“ prezradila nám pred niekoľkými mesiacmi. Eva sa ešte počas tehotenstva fanúšikom pochválila aj fotkami detskej izbičky, ktorú starostlivo chystala pre ich princezničku.

