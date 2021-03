Šťastná rodinka Jasminy Alagič (31) a Patrika Rytmusa Vrbovského (44) si nažíva v krásnom dome v Malinove. U nich doma sa to len tak hemží štýlovým nábytkom či zaujímavými doplnkami. Najnovšie ukázali hosťovskú izbu.

Raper Rytmus kúpil obrovský dom v Malinove neďaleko Bratislavy pred troma rokmi. Luxusná vila pôsobí ako z amerického filmu. Rodinka si užíva súkromie, obrovskú záhradu, bazén a prepychovo zariadený interiér. Obaja sa s bývaním pravidelne chvália na sociálnej sieti a naozaj im je čo závidieť.

Rytmus & Jasmina Alagič Zdroj: Instagram.com/jasmina_alagic

Len nedávno sa Jasmina pochválila fotkou hosťovskej izby. Už na prvý pohľad je vidieť, že brunetka má naozaj dobrý vkus. V izbe sa nachádza krásna posteľ, lampy ako v luxusnom hoteli, závesy, kožušiny či netypický luster a ozdobné vankúše. "Krásny večer priatelia, zdravím vás z mojej obľúbenej izby v našom dome. Áno je to hosťovská a v živote by mi nenapadlo, že práve toto bude to miesto, kde budem chodiť a tráviť čas najradšej," napísala Jasmina k fotke.