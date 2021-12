Ako dostať otecka do polepšovne, Marečku, podejte mi pero či Ako vytrhnúť veľrybe stoličku. Aj z týchto filmov poznáme Tomáša Holého († 21), ktorý bol považovaný za najlepšieho detského herca v Československu. Jeho sláva rástla každým dňom, no dlho si ju veru neužil. Posledný rok svojho života sa zoznámil so začínajúcou speváčkou Luciou Bílou a dali sa dokopy. „Tomáš strašne vyvádzal, ale u neho to bolo milé. Dokázal ,ukecávať´ vodiča električky, aby mu predal jeho električku,“ spomína Bílá.

Tomáš Holý Zdroj: ara

Jeho uličníctvo sa mu 8. marca v roku 1990 nevyplatilo. V noci Holý nasadol opitý s kamarátom do auta a išiel po peniaze, aby mohol zaplatiť útratu. V zákrute nezvládol riadenie a narazil do stromu. Kamarát vyletel predným sklom z auta, ale nič sa mu nestalo, a tak bežal po pomoc. Tú našiel u Romana Stromeckého. „Holý mal zarezaný bezpečnostný pás v hrudníku a zlomenú nohu. Snažili sme sa zastaviť krvácanie,“ spomína Stromecký. Potom prišla sanitka, odviezla ho do nemocnice, ale tam mu už nedokázali pomôcť. Bílá sa o jeho smrti dozvedela od domovníka, keď sa vrátila zo zájazdu. „Čo to ten Tomáš zase vyviedol?“ opýtal sa jej a ona si myslela, že zas urobil nejakú vilomeninu. Bohužiaľ, táto ho stála život...

Prečítajte si tiež: