FOTO Nevesty z Ruže: Extrémne horúčavy VYZLIEKLI aj krásky zo šou! Ukázali prsia aj holé zadky ×

Krásky zo šou Ruža pre nevestu si leto užívajú plnými dúškami. A bol by hriech, keby sa nepochválili zábermi v sexi bikinách. Ktorej to podľa vás v plavkách sekne najviac a je to hotová bohyňa pláže?