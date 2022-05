Fanúšikov šou Svadba na prvý pohľad najviac zo všetkých rozhodnutí prekvapilo to Janine. Hoci krátko predtým, ako sa stretla s odborníkmi a so ženíchom, ešte psychológovi Alešovi Bednaříkovi vyplakávala, ako sa jej Martin hnusí, odrazu zmenila rétoriku.

Janka už od začiatku nebola s výberom ženícha spokojná. Čakala totiž omnoho vyššieho muža. Jej požiadavky nenaplnil ani v momente, keď zbadala jeho maličký 1-izbový byt. Následne jej prekážalo, keď sa jej čo i len letmo dotkol. Svoje pocity s plačom opísala aj psychológovi Alešovi s tým, že ju pri ňom často až strasie. Aj Jankina mama uznala, že k jej dcére by sa hodil úplne iný typ muža a spokojnejšia bola s jej bývalým. Všetci diváci preto čakali, že Janka to celé pri konečnom rozhodovaní ukončí. No stal sa opak.

Jana a Martin zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

„Vieš, že ťa mám rada. Za ten celý mesiac som si ťa obľúbila, aj keď to bolo ako na horskej dráhe. Ja to mám tak, že v tomto vzťahu určite pokračovať nechcem, ale… rada by som nám ešte dala šancu a skúsila vytvoriť nejaký úplne nový vzťah. Tento vzťah, čo sme mali v šou, to by som rada zahodila za hlavu. Po skončení tohto experimentu pôjdeme na všetko pomalšie, budeme komunikovať, budeme sa vidieť a uvidíme, čo z toho bude,“ potešila Martina Janka. Len či nešlo o zbytočné nádeje, ktoré v ňom vzbudila...

