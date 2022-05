Nevesta Jana zo svadobnej šou povedala minule na rozhodnutí, že napriek všetkému chce pokračovať vo vzťahu s Martinom a že uvidí, ako sa to celé bude vyvíjať. Už vtedy však bolo všetkým jasné, že to tvrdí iba preto, aby pred kamerami nepôsobila zlým dojmom. A potvrdilo sa to.

„Vieš, že ťa mám rada. Za ten celý mesiac som si ťa obľúbila, aj keď to bolo ako na horskej dráhe. Ja to mám tak, že v tomto vzťahu určite pokračovať nechcem, ale… rada by som nám ešte dala šancu a skúsila vytvoriť nejaký úplne nový vzťah. Tento vzťah, čo sme mali v šou, to by som rada hodila za hlavu. Po skončení tohto experimentu pôjdeme na všetko pomalšie, budeme komunikovať, budeme sa vidieť a uvidíme, čo z toho bude,“ potešila Martina Janka. Dopadlo to však tak, ako všetci predpokladali.

Janka síce povedala Martinovi, že s ním chce pokračovať v novom vzťahu, no nič z toho nedodržala. Zdroj: tv markíza

„Po týždni som sa jej ozval, že čo vlastne myslela tým rozhodnutím, či nášmu vzťahu reálne dáva šancu, alebo to povedala len tak na kameru, aby vyzerala dobre. Dostal som však od nej neutrálne odpovede,“ zdôveril sa Martin psychológovi. Keď prišla Jana separátne na návštevu po šou k psychológovi Alešovi, prezradila mu, čo ju brzdí. Martin pre ňu nebol od začiatku príťažlivý a vôbec ju ako muž nepriťahuje. Čo ďalšie odhalila a prečo dala ich vzťahu definitívnu stopku, sa dozviete zajtra na Markíze.

