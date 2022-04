Účastník Survivor a MMA zápasník Gábor Boráros (30) sa iba nedávno stal otcom. Snúbenica Monika Jákliová v pondelok šokovala informáciami, že mu prišla na neveru a že sa rozišli. On má svoju verziu.

Gábor Boráros, ktorý nedávno hviezdil v šou Survivor, podvádzal matku ich spoločnej dcérky, ktorá prišla na svet 5. apríla. Na Instagrame to zverejnila snúbenica Monika s tým, že jej bol neverný, keď ona rodila v nemocnici. Po dvoch dňoch sa k tomu vyjadril aj Gábor. „Na také p***viny nereagujem a ani to nečítam. Je mi jedno, čo kde píšu. Všetko je v poriadku, mám za sebou aj operáciu a som zdravý, takže môžem trénovať. Predal som byt a teraz už bývame všetci spolu v jednom dome. Dávam sa dokopy po zranení, ktoré som mal v šou Survivor, lebo to bola pre mňa brzda. Teraz som už po operácii a som zdravý. Môžem pokračovať v športovej kariére, čo je pre mňa najdôležitejšie,“ prezradil Boráros pre televíziu Nova.

Gábor Boráros Zdroj: Instagram boraros_gabor

„A takisto aj moja dcéra Zora, je to moja najväčšia láska. Budeme pokračovať vo všetkom, čo som mal v pláne. Ešte musím dosiahnuť veľa vecí. Zranenia a operácie ma nemôžu zastaviť. A čo sa týka osobného života, neriešte, čo nepoznáte,“ dodal. Či sa teda naozaj rozišli, vedia iba oni dvaja...