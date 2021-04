Reč bude totiž o situácii, ktorá svet trápi už viac ako rok. Elena Vacvalová položí Milanovi Lasicovi otázku, či si myslí, že to jeho divadlo L+S prežije. „Skôr si myslím, že neprežijeme, čo mi je veľmi ľúto, ale dá sa povedať, že kritická situácia sa zmenila na katastrofálnu. Už zostáva len nádej, ktorá vždy zostane aj keď už všetko pominie, nádej zostáva,” povedal svoj názor Lasica a pri jeho slovách sa na konci riaditeľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka rozplakal.

Milan Lasica rozplakal Stanislava Štepku. Zdroj: rtvs

Keď ho následne oslovila Vacvalová, cez slzy iba ledva rozprával. „Pripojil by som sa k rečníkovi, je to veľmi ťažká situácia, pretože sa bojím o divákov, že či budú mať chuť ísť do divadla, či budú mať na to peniaze, či sa nebudú báť… Už teraz je velikánsky strach, každý si povie, ešte to mi chýba, že tam, kde bude sto ľudí, aby som mal nejaké problémy. Ja chystám čosi, ale chystáme to len tak, aby sme čosi robili a aby sme na čosi mysleli. Ale tiež sa bojím, že je to na veľmi dlhé trate,” dodal. Celú časť uvidíte dnes o 20.30 na Jednotke.

