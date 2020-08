Manželia Švajdovci toto leto dovolenku v zahraničí vynechali. Stihli si obzrieť nielen krásy východného, ale i stredného Slovenska. No predposledný augustový víkend spolu s priateľmi zažijú ešte jeden výlet. Kam sa chystajú?

„S priateľmi ideme karavanom na výlet spolu aj s deťmi. Celé leto sme ostali na Slovensku a prežili sme to v šťastí a v zdraví. More nám trošku chýbalo, viete, ako to je, ale nie tak, aby som to stále riešila. To by ma otravovalo. My sme si výdatne užili krásy Slovenska,“ prezradila nám Puškárová.

Zlatici to v červenej mimoriadne pristane. Zdroj: Instagram

„Verím, že opäť príde čas, keď budeme opäť cestovať. Teraz je však situácia iná. Verím, že sa v septembri všetko dobre rozbehne a aj deti pôjdu do školy, ktorú potrebujú, a všetko sa zlepší,“ dodala Zlatica.

Prečítajte si tiež: