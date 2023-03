Talentovaný herec Richard Autner (30) sa do povedomia ľudí dostal účinkovaním v jojkárskom seriáli Nemocnica. Nedávno prijal ponuku do Let’s Dance napriek tomu, že nikdy netancoval. Výkonom poriadne prekvapil porotu aj divákov. Čo na to hovorí?

Prekvapením prvého kola bol herec Richard Autner, ktorý doteraz nikdy netancoval a napriek tomu predviedol výborný výkon. Z toho bol najviac v šoku porotcovský kat Ďurovčík. „Som v šoku, fantastické, zatiaľ výkon večera! Fakt som v šoku, neverím, že si netancoval, niekde si musel, máš nádherné držanie tela, ešte aj ruky, to má málokto, lebo všetci sú drevá. Mal si úplne úžasnú ruku, fakt, som v šoku,“ komentoval Autnerov výkon Ďurovčík.

Herec Richard Autner a Dominika Rošková Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Čo na svoje vystúpenie hovorí samotný herec? „Som šťastný. Myslím si, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách – na čom sme sa zhodli a čo sme si predsavzali na tréningoch. Zatancovali sme to a som z toho naozaj šťastný,“ prezradil nám tesne po prenose Richard. „Na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení som mal balet, ale to je asi tak všetko. Priznám sa však, že balet ma veľmi nebavil, na jeho hodinách som sa flákal. A to, čo sme dnes predviedli, je Dominikina robota, lebo poctivo pristupuje k učeniu a je to jej zásluha.“

Na snímke Richard Autner a Dominika Rošková. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Rišo má talent, ale dalo mi zabrať, aby som pochopila, ako s ním pracovať. Lebo keby som ho učila ako predchádzajúcich partnerov, ako štandardne učím v tanečnej škole, to by vôbec nefungovalo. Rišo má naozaj obrovský dar, obrovský pohybový talent. Úloha nás profi tanečníkov je pochopiť, o čom je náš partner a vyťahovať z neho dary a rozvíjať to.“

„Som veľmi spokojná, Rišo ma veľa v tejto šou učí, lebo to, čo som si doteraz myslela, ako sa má učiť, Rišo vyvrátil a ja mu ďakujem za túto skúsenosť a som veľmi rada, že to tak bolo aj ohodnotené. A naozaj som rada, že mám takéhoto partnera po svojom boku. Teším sa na celú jazdu, ktorá nás čaká,“ priznala nám Dominika Rošková.