V druhý deň tohto variaceho týždňa sa do kuchyne postavila Žaneta, ktorá pracuje ako cukrárka. Aj preto sa všetci na jej menu veľmi tešili. No prostoreký Dalibor to komentármi prehnal.

Od Žanety mali súťažiaci veľké očakávania. Podľa prázdnych tanierov bolo vidieť, že im chutilo. No práve Dalibor, ktorého volajú Dalo dalo, hostiteľku nešetril. „Mňa si vôbec neprekvapila, že si nám navarila takéto dobré jedlo, pretože presne tak ako vyzeráš, aj varíš," smeroval k Žanete. Jeho nevhodné slová všetkých prekvapili.

A aj keď sa to snažil zakryť tým, že to myslel ako kompliment, vzhľadom na to, že Žaneta je žena plnších tvarov, bolo to nevhodné. Komentáre mal aj na lievance, ktoré predtým nikdy nejedol. „Keď mi budeš siahať po členky, tak potom môžeš tie lievance kritizovať," reagovala Žaneta, na ktorej bolo vidieť, že ju Dalove slová poriadne zaboleli.

