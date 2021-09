Rodičia by mali byť pre svoje deti prístavom nádeje, no nie vždy to tak aj naozaj je. Svoje o tom vedia aj partneri Monika a Lukáš, ktorí v šou Dom snov spolu s Vilom Rozborilom (54) budú bojovať o vlastné bývanie.

Monika a Lukáš sú dvaja veselí ľudia plní života. V hĺbke srdca však ukrývajú traumy, ktoré im spôsobili tí najbližší - ich rodičia. Mladík mal ťažké detstvo, pretože jeho otec bol alkoholik a tyran. Fyzické i slovné útoky na jeho mamu bývali na dennom poriadku. „Otec ma nechcel a keď mu mama povedala, že je tehotná, tak ju zbil. Vyčítal jej niekoľko vecí, že nie som jeho syn a podobne. Mamina skončila v nemocnici s 2 čiernymi monoklami.“ Vyčíňanie jeho otca ale časom len naberalo na intenzite. „Otec sústavne mamu napádal. Až do momentu, kedy zavolala políciu. Bolo šťastie, že o ulicu ďalej mali zásah kukláči a po zásahu došli po otca. 3 mesiace sedel v base. Keď sa vrátil, znovu sme ostali tam, kde sme boli,“ vzdychol si smutne.

Scény, ktoré mladý muž opisuje, až pripomínajú hollywoodsky triler. „Spával pred dverami, vrieskal na nás, že prečo ho tam tak necháme a podobne. Potom preskočil opitý plot a búchal na okná, vyhrážal sa. Vtedy ho policajti zobrali von a už sa tam neukázal, teda nie v ten deň. Potom prišlo obdobie, kedy za jednu noc mama volala 4x policajtov, pretože preskakoval plot a vyhrážal sa.“ Pred otcom často utekali a veľa sa sťahovali. Lukáš aj s mladšou sestrou niekoľko krát menili školy. Jedno z bývaní, ktoré mali, nechalo na Lukášovom zdraví trvalé následky v podobe zdravotných ťažkostí. „Po dlhom hľadaní sme našli rodinný dom na prenájom za 150€. A tak to aj vyzeralo. Starý rodinný dom, bez vody, bez kúpeľne, bez záchodu, bez kúrenia, bez kuchyne. Hrozné niečo, v zime tam bola taká zima, že sme spali v bundách, kabátoch,“ vysvetlil.

Kým bola jeho mama aj 16 hodín v práci, aby svoje deti uživila, na Lukášovi bola starostlivosť o domácnosť a o mladšiu sestru. Ako tínedžer začal brigádovať, aby priniesol domov ďalšie peniaze. „Po úteku som v 12tich rokoch hupol do sveta dospelých a detstvo pre mňa skončilo. Musel som sa začať obracať aj ja, pomáhať mame, pretože inak to nešlo,“ zaspomínal si na tínedžerské časy. „Ono ja som nikdy nechodil na diskotéky, zábavy. Neskôr som zistil, že mi to chýba avšak potom prišiel ten moment.. Prvý krát som uvidel Moniku v potravinách. Rok, dlhý rok som tam chodil a nevedel som sa jej prihovoriť,“ hovorí o momentoch, ktoré zmenili jeho život. Po tom, čo rok chodil za Monikou do potravín, v ktorých brigádovala, sa jej konečne prihovoril a po čase sa dali dokopy.

Na ružiach ustlané to nemala ani Monika. Odmalička žije u adoptívnych rodičov, s ktorými ale nevychádza, najmä s matkou. Tá jej robila zo života peklo. Neustále psychické týranie, výčitky a obviňovanie vyústili až do bodu, keď mladé dievča muselo vyhľadať odbornú pomoc. „Bitky od mamy sa dňami začínali stupňovať tak ze boli pomaly na dennom poriadku a jedine vysvetlenie bolo, že som si to zaslúžila lebo som neposluchala. Tak som si vždy myslela ze to je v poriadku a každé dieťa to má doma tak. Pamätám si moment v mojich 5rokoch keď som až došla za mamou že pozri ako strašne si mi dala po zadku že som si ani sadnúť nevedela. Vtedy jediný raz povedala ze no dobre až tak moc nechcela.“ Monika sa zo všetkých síl snažila svojej mame vo všetkom vyhovieť, no podľa jej slov jej nikdy nič nestačilo. „Zvykla som mame vždy kresliť obrázky, básničky s ospravedlnenim, no nikdy to neprijala. Len mi odvrkla vždy že ju to nezaujíma a aj tak sa nepolepším. Pritom časom som sa dozvedela ze naozaj nie každé 5-6 ročne dieťa už dokáže takmer celý dom samé upratať, pomáhať strihať záclony, robiť v záhrade a podobne veci,“ zhodnotila.

Dievča bolo pritom mimoriadne aktívne v mimoškolských aktivitách a vynikalo priemerom. „V škole som vynikala naozaj dobrými výsledkami, chodila som na olympiády v rôznych predmetoch, učila sa na samé 1, chodila som na 8-ročné gymnázium, na klavír, športovala... No nikdy to nebolo dosť dôvodov na pochvalu, pokoj doma alebo chodenie von s kamarátkami bez hádok a výčitiek,“ hovorí Monika smutne. Keďže s ničím nebola spokojná, pochopiteľne neprijala ani Monikinho parnera Lukáša. Trvala na tom, aby sa s ním rozišla a robila všetko pre to, aby ich rozdelila. Žiaľ, neúspešne. „Vždy som si predstavovala, že raz domov prinesiem priateľa a rodičia ho prijmú. Že sa budeme navštevovať a v jeden moment v živote im oznámim, že budú starí rodičia. Avšak v tomto prípade sa tak asi nestane.“ Krutosť Monikinej adoptívnej matky miestami trhá srdce. „Mama sa raz vyjadrila, že radšej by ma videla mŕtvu, aspoň by mi chodila na hrob. Myslím si, že toto hovorí za všetko,“ dodala.

