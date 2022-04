Dominika Mirgová sa stala známou vďaka Markíze, keď sa v roku 2007 zúčastnila v tretej sérii SuperStar, kde skončila na 2. mieste. Odvtedy ubehlo už 15 rokov a hoci si vybudovala slušnú fanúšikovskú základňu, nepodarilo sa jej prebojovať sa do skupiny tzv. áčkových celebrít. Vždy, keď prebiehala nejaká veľká šou, hrala v nej iba druhé husle. Možno aj preto teraz v kútiku duše dúfala, že ju Markíza obsadí do tanečnej šou Let´s Dance. Na ponuku však čakala márne a svoju zlosť si vyliala na sociálnej sieti. Podľa jej slov chceli viacerí vedieť, prečo sa aj ona konečne neobjaví v spomínanej šou. Vo videách, ktoré nedávno zverejnila, si servítku pred ústa rozhodne nedávala.

Dominika Mirgová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CQBGIG3D03F/

„Nikdy nič. Ani ahoj, Dominika, chceme ťa obsadiť do šou ako účinkujúcu. Ahoj, Dominika, 15 rokov robíš SuperStar pekné meno, makáš tu, drieš, poď, pozývame ťa ako hosťa odprezentovať aspoň tvoju tvorbu. Alebo si aspoň poď sadnúť do hľadiska ako hosť. Nikdy nič, je mi z toho na grc! Nikdy mi neponúkli v rámci TV médií, myslím, niečo väčšie, ako sa v našej brandži hovorí - niečo pre tých áčkových. Poslušne som absolvovala všetky možné DOD, eventy, afterparty (tam ma médiá rady volali, lebo vedeli, že sa o mne bude vždy písať),” rozčuľovala sa Mirgová v marci na Instagrame. A to sa jej príliš nevyplatilo.

"Ak sa Dominika túži dostať do áčkovej ligy, tak svojím ponižujúcim vyplakávaním, útočiacim na najsilnejšie médium v krajine, sa od svojho sna na míle vzdialila. Trpké precitnutie ešte len príde… Medzi pomyselné áčka sa jednoducho dostanete, okrem tvrdej práce treba mať aj niečo navyše, taký pomyselný X faktor, a ten nemajú zďaleka všetci tvrdo pracujúci umelci, čo však je úplne v poriadku, nemôžu byť všetci áčka. A mnohí si to uvedomujú, veď predsa byť kvalitným umelcom v inej pomyselnej kategórii - čo je na tom zlé? Také twiinsky vedia, že nikdy nebudú áčka a nevyplakávajú po sociálnych sieťach. Sú rady a vďačné za každú príležitosť, nie sú arogantné, nafučané, sú vždy milé a priateľské. A vedia, kde je ich miesto v slovenskom šoubiznise. Takisto Sima - netají sa tým, že televízia nie je pre ňu a aj bez televízie je pre svojich fanúšikov kráľovná. Samozrejme, s televíziou by mohla dosiahnuť ešte viac, ale ona si ide svojou cestou a je spokojná,” napísal nám vtedy zdroj z televízie.

„Nikto z relevantných ľudí v televízii, ktorí rozhodujú o účinkovaní v programoch, o účasti Dominiky Mirgovej ani len neuvažoval. Takže s kýmkoľvek manažérka hovorila, mala by si zaktualizovať svoj zoznam kontaktov,” pokračoval náš zdroj z Markízy.

Aj keď si mnohí možno mysleli, že táto kauza už zapadne prachom, mýlili sa. Dominika ešte ticho neostala a svoje rozčarovanie zhudobnila do pesničky. ,,Vždy som bola pripravená svietiť, aj keď volali len vtedy, keď bola prvá možnosť obsadená. No dnes to vážne už nemienim riešiť, tam je exit,“ spieva Dominika v novej pesničke "Check", ktorú odpremiérovala pred pár dňami. Je viac ako jasné, že týmito slovami naráža na Markízu. „Ja potrebujem viac jak váš rám, no nepotrebujem sa prosiť o šou, stačilo ďakujem vám, teraz počúvaj mňa, kým som voľná,“ pokračuje v texte Dominika. Zaujímala nás reakcia Markízy na tento Mirgovej krok, no televízia sa rozhodla, že nebude reagovať.

