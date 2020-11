Farmári sa po dueli vrátili naspäť v pôvodnom počte, ako boli tesne pred duelom, a divoká halloweenska párty sa mohla začať. Všetci si vyrobili kreatívne kostýmy, a dokonca prišla aj Evelyn, ktorá mala oblečenú uniformu nemravnej policajtky.

Takto vyzerali ďalšie orgie na Farme. Vladov výraz hovorí za všetko. Zdroj: tv markíza



Farmárom doniesla alkohol aj hudbu. Zo začiatku to vyzeralo ako neškodná zábava, no potom sa to zvrhlo. Po odchode Evelyn to na statku vyzeralo ako v erotickom filme! Najviac sa rozbehli opitá Eva a Vlado, ktorí sa na seba lepili vo vírivke. Eve hladil a mliagal prsia a jej to vonkoncom neprekážalo! Dokonca sa začali aj bozkávať! Všetkých šokovala aj inak cudná Katka, ktorá vyvádzala ako nikdy. Vyhŕňala si sukňu a bolo jej vidno všetko. A Monika? Tá twerkovala v tangáčoch a jej holý zadok mal Vladko takmer v tvári. No neskôr pritvrdila. Lukáša a Heňa chytala za prirodzenia a keď chcel Henrich z vírivky odísť, ťahala ho za boxerky naspäť. Divočinu uvidíte dnes večer Markíze.

