Braňo sa tento rok stane prvýkrát otcom, jeho partnerka, herečka Silvia Soldánová, známa so seriálu Kuchyňa, je v radostnom očakávaní. No ešte skôr, ako z nich budú rodičia, prišli spoločne súťažiť do programu Milujem Slovensko.

Braňo je do Silvie zamilovaný od jeho trinástich. Zdroj: TV Markíza, Ctibor Bachratý, Archív

Seriálový doktor však okrem vedomostí predviedol aj nový imidž. Kým na obrazovkách má dohladka oholenú bradu, v súkromí si nechal narásť fúziky. Reláciu uvidíte dnes večer na RTVS.