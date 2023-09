Jojkárksa šou Česko Slovensko má talent niečo takéto ešte nikdy nezažila. Vojta Dyk sa v jednom momente otočil smerom k publiku a opýtal sa prítomných ľudí, či sa im niekto nechce prísť ukázať na pódium. Hostia v hľadisku sa najprv ošívali, no po krátkej chvíli jedna pani zakričala, že vedľa nej sedí skvelá speváčka. Spomínaná dáma pozerala do zeme. Porota ju následne vyzvala, aby sa naozaj prišla ukázať. Nenápadne pôsobiaca pani v zrelšom veku sa napokon odhodlala a predstúpila pred publikum. Predviedla tak dokonalý výkon, z ktorého všetkým prítomným padla sánka - vrátane moderátorov Jasminy Alagič a Davida Gránského.

Pani z komparzu - Viera Kotvasová predviedla skvelý výkon, za ktorý si vyslúžila postup do finále. Zdroj: TV JOJ

"Tie prvé okamihy boli neopísateľné, pretože vám bije srdce, neviete, čo teraz skôr. Absolútne som ani nevedela, akú pesničku mám ísť spievať, lebo človek je totálne nepripravený," prezradila pre joj.sk. Pani Vierka sa spevu venuje amatérsky a to tak, že chodieva spievať do klubov dôchodcov. Ako však vysvetlila, zvykne spievať len ľahšie žánre, ktoré sú vhodné na tancovanie. Pred takýmto publikom ešte nikdy nespievala. Keď zožala obrovský potlesk, standing ovation a rovno aj zlatý buzzer, neverila vlastným očiam a ušiam. "To sa ani nedá opísať ten pocit. Mne by to ani vo sne nenapadlo, že takéto niečo sa môže stať. Ešte stále tomu celkom neverím. Je to niečo, čo sa nedá zažiť len tak," dodala s úsmevom.

Mnohí diváci si však mysleli, že išlo o vopred dohodnutý ťah a že žiadna náhoda to nebola. "Natáčanie takej veľkej šou ako je Česko Slovensko Má Talent môže byť aj nepredvídateľné, plné zvratov, spontánnych reakcií a prekvapení. Tak sa aj stalo v prípade členky komparzu Viery Kotvasovej. Porota sa počas prestávky opýtala publika, kto by si chcel vyskúšať účinkovať na pódiu. Hlásilo sa pár odvážlivcov, nakoniec pani Vierku prihlásila kamarátka a porota ju v účinkovaní posmelila. Potom, ako porota navrhla účinkovanie danej členky komparzu, sme pani Vieru Kotvasovú riadne zaregistrovali, podpísali zmluvu o účinkovaní a hľadali sme podklad na skladbu. Nikto zo štábu netušil, že ide o mimoriadne talentovanú speváčku. O to krajšie prekvapenie to bolo pre všetkých. Za celých 11 sezón šou Česko Slovensko Má Talent sa nič také neudialo a právom si po svojom výkone odniesla priamu vstupenku do veľkolepého finále," prezradila nám PR manažérka TV JOJ Katarína Procházková.