Kristína Madarová si v treťom kole Tvojej tváre vyžrebovala Shakiru a jej hit Hips Don't Lie. A keďže latino diva miluje dráždivé kostýmy a ľudí dostáva do varu svojimi sexi pohybmi a brušnými tancami, herečka mala pred sebou obrovskú výzvu. Napodobniť jej erotické vystúpenie čo najlepšie. A práve z toho mala už vopred veľké obavy.

Kristína mala z vystúpenia veľké obavy. Zdroj: tv markíza

Je síce pravda, že v seriáli Sestričky si raz strihla divokú scénu s Milom Kráľom, v ktorej sa vášnivo bozkávali a on z nej živočíšne strhával oblečenie, no teraz išla doslova s kožou na trh. Vyfasovala totiž erotický kostým a po celý čas sa musela vlniť a krútiť zadkom ako to vie len Shakira. „Ja takto veľmi rada tancujem, ale mala som problém sa v tom uvoľniť. Trošku som sa hanbila dať to von, pretože také pohyby, to mám iba do spálne. To je také posvätné a teraz som to musela vybaliť na pódiu. Bolo to také zvláštne,” priznala pre Markízu Kristína, ktorá však miluje pohyby tejto hviezdnej speváčky.

Kristína Madárová ako Shakira. V sexi kostýme predviedla nadupaný dekolt. Zdroj: tv markíza

„S brušnými tancami mám tak skúsenosti jedine z obývačky alebo z klubov, pretože ja tak rada tancujem, ale pomohlo mi to, samozrejme,” pokračovala herečka, ktorá sa najviac desila práve toho odhaleného erotického kostýmu. „Keď som prvýkrát videla ten kostým, tak som sa zľakla a chvíľu mi trvalo sa s tým zžiť. No pri tanci som si uvedomila, že to k tomu patrí a v tej sukni by teda každý vedel krútiť bokmi. Ale tie opätky mi spôsobovali infarktové stavy a miestami to bol pre mňa boj o život to ustáť. Ale pred vystúpením som bola stále veľmi hanblivá,” povedala nám. Madarová sa nakoniec so svojím sexi číslom stala víťazom tretieho kola a rozhodne ním potešila nejedného pána pri televízore. Nielen svojimi zvodnými pohybmi a perfektným vrtením zadkom, ale aj pre svoj nadupanému dekoltu. Keď vyšla na pódium, všetkým takmer vyskočili oči a mnohí sa pýtali, či aj jej megaprsia boli dorobené a súčasťou premeny. Odpoveďou však je, že v tomto prípade kostyméri nič nemuseli dorábať. Herečka predviedla to, čo jej príroda v dekolte nadelila.

Mohlo by vás zaujímať: