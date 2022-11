"Pred hraničným priechodom Brodské narazilo v pondelok, 14. novembra, osobné auto do kamiónu. Podľa informácií TV JOJ spôsobila nehodu známa influencerka Nela Slováková," píše o tom portál JOJ 24. Dopravní policajti momentálne na diaľnici D2 usmerňujú premávku a dokumentujú nehodu. Tá sa stala krátko po 08.30 h na 1,5 kilometri diaľnice v smere do Česka. "Podľa doterajších informácií vodička vozidla zn. Brabus narazila do posledného v kolóne stojaceho návesu nákladného vozidla," informuje polícia na sociálnej sieti.

Nela Slováková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiaY529qT4P/

Dychová skúška bola s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb nedošlo. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia.