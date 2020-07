Česká hviezdička a účastníčka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (30) si momentálne užíva dovolenku v Chorvátsku. A nebola by to ona, aby sa s frajerom neodfotila v poriadne dráždivej póze.

Nela zábermi z Chorvátka už niekoľko dní zapĺňa svoj profil na sociálnej sieti. Fotí si zadok, bujný dekolt a ukazuje, ako si s frajerom, hokejistom Lukášom Kozákom, užívajú. A ako inak, blondínka zverejnila aj poriadne pikantnú snímku priamo spred hotelového bazéna. ,,Taká bežná plážová fotka,“ napísala k nej. ,,Chvíľu som sa zľakla, čo to máš so zadkom, a to je Lukášova noha,“ smiala sa jedna jej sledovateľka.

Nela s Lukášom Kozákom na dovolenke v Chorvátsku. Zdroj: Instagram N.S.