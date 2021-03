Herečka Nela Pocisková sa už čoskoro objaví v novom seriáli JOJ-ky z nemocničného prostredia. Ešte predtým si ju však uchmatla Markíza a ako lekárku ju obsadila do obľúbeného Pána profesora. V deji však zažije obrovské poníženie.

Tomáš Maštalír bude v seriáli opäť jednému zo svojich študentov nablízku v čase, keď prechádza náročným životným obdobím. Pôjde s ním totiž ako podpora do nemocnice, keďže jeho mama zomiera. Na chodbe sa stretne s lekárkou Janou, ktorú si v rámci epizódnej postavy zahrá práve Nela Pocisková. A tejto lekárke sa pán profesor okamžite zapáči. Podá mu vizitku so svojím číslom a navrhne mu stretnutie.

Nela si v Pánovi profesorovi zahrá lekárku Janu. Zdroj: tv markíza

Divákov tak čaká scéna z Maštalírovho bytu. Lekárke Jane sa totiž ozval a ona bude v tom, že preto, lebo sa mu páči. On jej však volal len preto, že potrebuje od nej pomoc. Jeho študent ukradol v nemocnici lieky a teraz ich potrebujú nenápadne vrátiť späť. Ona to však pochopí celé inak. Objaví sa v jeho byte a počas toho, ako bude telefonovať s Gabikou Marcinkovou, zatiaľ sa ona vyzlieka. No príde obrovský trapas. Pán profesor jej dá košom a zahanbená Nela odchádza. Celú časť uvidíte v pondelok večer na Markíze.