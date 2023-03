Nela Pocisková (32) je v poslednom čase pomerne dosť aktívna na sociálnych sieťach, kde zverejňuje aj svoje súkromie. Nie je žiadnym tajomstvom, že herečka si zamilovala Španielsko, kde chodí s rdinkou každé leto. No a síce je len marec, Nela si to namierila do jej obľúbenej destinácie.

Nela Pocisková sa vždy mohla pochváliť štíhlou postavičkou. Napriek tomu, že porodila dve deti, má telo, ktoré by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. Herečka sa totiž odjakživa stará o kondíciu, cvičí či tancuje a nezastavili ju v tom ani dva pôrody, ktoré má za sebou.

Nela Pocisková Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClCMt9Gr07i/

A síce len sotva začala jar, Nela si to s rodinkou namierila na slnečnú Malorku, kde si užíva krásne chvíle a dokonca vyskúšala aj kúpanie v mori, aj keď jeho teplota bola ešte dosť nízka. No a aké by to bolo, keby sa nepochválila fotkami z dovolenky. A jedna z nich ju zachytáva v mori, zozadu. Nela tak opäť vystavila krivky v plavkách a asi iba málokto by hádal, že je mamou dvoch detí.