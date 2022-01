V seriáli hráte lekárku. Túžili ste niekedy po tomto povolaní?

Úprimne asi skôr nie. Ja som taký typ človeka, že keď sa porežem na prste alebo vidím krv, idem na zem. Takže som asi antinemocničný typ. Toto prostredie vnímam úplne inak a neberiem to osobne. Môj brat je doktor, takže vôbec neviem, čo sa stalo a ako to ten Ježiško podelil. Ja toto v krvi nemám, aj keď musím povedať, že doktorov obdivujem a sú pre mňa absolútni hrdinovia a nielen dnešných dní, ale celkovo. Takže ja k nim vzhliadam a je to pre mňa inšpiratívne. Tie príbehy, ktoré sme tu rozoberali na odbornej príprave s profesionálnymi doktormi, ma veľmi bavia. Zaujíma ma to. Točili sme obraz, kde mala pacientka na čele jazvu a ja som ju mala zašívať a mala som dosť. Takže dobrá postava a musím sa s ňou ešte trošku zžiť.

Adam Jančina si zahral zrazeného cyklistu v Nemocnici a do oka mu padla Rebeka (Nela Pocisková). Zdroj: TV JOJ

Váš brat je lekár. Kto ho inšpiroval ísť študovať medicínu?

Okrem môjho brata je lekár aj môj ujo. Možno z tej strany zavial vietor, pretože absolútne nechápem, ako je možné, že môj brat sa tam dostal. Môj brat je plastický chirurg, ale na reálnej plastike, takže rieši závažné prípady a ja mám dosť, len keď mi o tom rozpráva. Minule pozeral video s operáciu na internete, aj takto sa vzdeláva, a po jeho pozretí som mu povedala, že by som mala mesiac nočnú moru, takže by som to úplne nezvládla ako on. Poradiť mi má kto. Hneď, ako som sa to dozvedala, som sa spýtala brata: „Prosím ťa a čo je to tá internistka?” (smiech) Musel mi všetko vysvetliť. Ja som taký človek, že veľa vecí robím na 100 % a to je vlastnosť, ktorá mi aj lezie trošku na nervy. Aj tu sme mali na začiatku doktorov, s ktorými sme strávili zopár hodín a ja som sa pýtala úplne na všetko. Zaujímam sa o to veľmi až tak, že ku mne prišiel režisér a povedal mi: „Počúvaj, mi nejdeme robiť dokumentárny seriál. Ty si v prvom rade herečka. My tu riešime hlavne vzťahy, emócie.” No je to taká tenká hranica u diváka, pretože určite očakávajú od nás, aby sme vedeli základy a mali to trošku v ruke. Medicína je veľmi ťažká. Snažím sa, ale nestanem sa doktorkou za dve hodiny strávené na odbornej porade.

Ako sa cítite v lekárskom oblečení?

Dobre, super, je to taká zmena. Prvú skúsenosť s nemocničným prostredím som mala v seriáli Ordinácia v Ružovej záhrade, ale tam som sa vôbec nepohybovala v nemocnici. Takže prvýkrát mám na sebe lekársky kostým a diváci musia posúdiť, ako mi to ide, ale cítim sa v tom tak vážnejšie.

Nela Pocisková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSPYr3_sP7z/

Zmenili ste po natáčaní vzťah k medicíne?

​Odkedy som začala pracovať na tomto seriáli, tak ma celá medicína o to viac fascinuje, no v reálnom živote by som si asi nikdy netrúfla vziať do ruky skalpel. Mne už len samotný pohľad na krv nerobí dobre. Doktorov si však nesmierne vážim. Sú to naozajstní hrdinovia.