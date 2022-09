Našťastie, v tomto prípade ide iba o parochňu, keďže Nela bude špeciálnym hosťom v šou Tvoja tvár znie povedome. ,,Ako Michael Jackson v Tvojej tvári, vychytali sme veľmi ,, jednoduché” číslo, Majko je veľmi ľahko napodobiteľný. V každom prípade sa extrémne teším, že sme si s Mambou zamakali a že som si s tebou mohla zaspievať , myslím, že sme do toho dali všetko, teším sa moja drahá na tú pecku," napísala Nela k fotkám.

Nela Pocisková Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChK-KPtrhyY/

,,Aj ja sa teším, že sme to mohli dať práve my dve spolu, ďakujem, užila som si to!" odpovedala Mamba. Dievčatú budú spievať hit Scream, ktorý naspieval Michael Jackson so sestrou Janet. ,,Scream je top. Ťažký “stop pressuring me” song," napísal im Miro Jaroš, ktorý je obrovským fanúšikom Janet Jackson.

